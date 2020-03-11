Gercüş'te öğrenciler sabah namazında Buluştu
Gercüş ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından sabah namazı buluşması düzenlendi.
11.03.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:02
Gercüş ilçesinde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından sabah namazı buluşması düzenlendi.
Hicret Cami'sinde gerçekleşen ve TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, TÜGVA ilçe Temsilci Zübeyir Çetin, Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Edip Ekmen'in de katıldığı buluşmada kılınan namazın ardından dua okundu.,
Temsilci Çetin, "Geleneklerine bağlı, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygılı, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalışıyoruz." dedi.
Hicret Cami'sinde gerçekleşen ve TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, TÜGVA ilçe Temsilci Zübeyir Çetin, Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilcisi Edip Ekmen'in de katıldığı buluşmada kılınan namazın ardından dua okundu.,
Temsilci Çetin, "Geleneklerine bağlı, çağın gereklerini iyi okuyabilen, topluma ve insanlığa değer katan, saygılı, öz güveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, iyi ahlaklı, hoşgörülü, başarılı ve sorumluluk sahibi bir gençlik için çalışıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Manşet
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