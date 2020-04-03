Gercüş'te öğretmenlerden öğrencilere "Evde kal" çağrısı
Gercüş'te öğretmenlerden öğrencilere "Evde kal" çağrısı yaptı.
03.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:50
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla Ziya Gökalp Orta okulunda görev yapan öğretmenler, hazırladıkları video kiliple öğrencilerine evde kalıp kitap okumaları için çağrı yaptı.
Klipten etkilenen çocukların dışarı çıkmak istemediğini işaret eden veliler öğretlenlere teşekkür etti.
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Kaynak: AA