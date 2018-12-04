Gercüş'te Okul Müdürleriyle Toplantı

Gercüş
ilçesinde Belediye Başkan Vekili Kaymakam Mevlüt Şekerci başkanlığında okul müdürleriyle toplantı yapıldı.
Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda yapılan toplantıya, Şekerci, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Taşpınar
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur ve tüm lise müdürleri katıldı.
Şekerci, liselerin sadece üniversiteye öğrenci yetiştiren kurumlar olarak değil milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, ahlaklı ve aynı zamanda akademik anlamda bireyler yetiştiren kurumlar olarak yönetilmesi gerektiğini söyledi.
Bunun için en büyük işin öğretmenlerine de örnek olacak çalışmalar yapması ve davranışlar sergilemesi gereken müdürlere düştüğünü kaydeden Şekerci, "Öğrencilerimizin sadece hayalleri ile değil, sosyal ve ekonomik halleriyle de gündemimizde olması gerekir." dedi.
Badur ise "Eğitime verdiği ve vereceği desteklerinden dolayı tüm okul müdürleri adına Sayın Kaymakamımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de okul müdür ve yardımcılarımıza ülkemizin geleceği olan gençlerimiz için yapacakları her türlü çalışmada destek olacağımızın sözünü veriyoruz." diye konuştu.
Mevlüt ŞEKERCİ,Gercüş
04 Aralık 2018 Salı 16:28