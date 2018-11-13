13 Kasım 2018, 12:09
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Gercüş'te Okullar Arası Turnuva

Gercüş

Batman'ın Gercüş ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından lise ve ortaokullar arasında futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından lise ve ortaokullar arasında futbol ve voleybol turnuvası düzenlendi.


Gercüş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 37 takımdan 444 öğrenci katıldı.

Turnuvada başarılı olan öğrenci ve öğretmenlerine ödüllerini düzenlenen törenle Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci verdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Özge Özgecan Ateş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural da katıldı.
13 Kasım 2018 Salı 12:09