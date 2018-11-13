Gercüş'te Okullar Arası Turnuva

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından lise ve ortaokullar arasında futbol ve voleybol
turnuvası düzenlendi.
Gercüş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 37 takımdan 444 öğrenci katıldı.
Turnuvada başarılı olan öğrenci ve öğretmenlerine ödüllerini düzenlenen törenle Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mevlüt Şekerci verdi.
Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Özge Özgecan Ateş, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, İlçe Jandarma
Komutanı Yüzbaşı Serkan
Ateş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Siraç Badur, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Serkan Soyvural
da katıldı.