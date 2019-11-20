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Gercüş'te "okuryazarlık seferberliği" toplantısı

Batman'ın Gercüş ilçesinde okuryazarlık seferberliği ile ilgili toplantı yapıldı.

20.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:12Gercüş'te
'ın ilçesinde okuryazarlık seferberliği ile ilgili toplantı yapıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahabeddin Konakçi, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Belediye Başkanı Günaydın, okuma yazma seferberliği konusunda herkesin üzerine düşen görevi mutlaka yerine getirmesi gerektiğini söyledi.
"Eğitimde feda edilebilecek hiçbir fert yok felsefesiyle hareket etmemiz lazım. Dolayısıyla muhtarlarımız köyde, imamlarımız camide, komutanımız birliğinde, öğretmenlerimiz görev yaptıkları köylerde, çevremizde okuma yazma bilmeyen ve öğrenmek isteyen veya razı edebileceğimiz insanlar varsa onları okuma yazma kursuna getirmemiz ve okuma yazma öğretmemiz lazım." diyen Günaydın, konunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini belirtti.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Konakçi da, okuryazarlık konusunda yapılacak çalışmalar hakkında sunum yaptı.
Konakçi, projenin alan taraması ile başladığını dile getirerek, "Halk Eğitim Merkezide kurslar verilecek. Hedef kitleye ulaşıp, onları bu sürece katalım. Daha önceki kampanyalarla gelişme sağlanmış. İnşallah aynı başarıyı burada da gösteririz. Bu noktada Belediye Başkanımız, İlçe Müftülüğümüz de sürecin içinde olacak. Muhtarlarımızdan da destek bekliyoruz. Okullarımız ve kurumlarımız da bu sürecin içinde olacak." ifadelerini kullandı.

Batman, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

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