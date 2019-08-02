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Gercüş'te "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" semineri

Gercüş ilçesinde jandarma tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" konulu seminer verildi.

02.08.2019 16:07 Gercüş'te
Gercüş ilçesinde jandarma tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" konulu seminer verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığınca merkeze bağlı Arıca ve Kırkat köylerinde trafik ekiplerince trafik kurallarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Daha sonra köylerde farkındalık oluşturulması için uygulama yapan trafik timleri hem sürücülere hem de yayalara broşür dağıttı.
Öğrencilere "Trafik Dedektifleri Projesi" ile ilgili bilgiler verildi.
Seminerde trafik timleri trafik işaret ve levhaları, emniyet kemeri kullanımı, yaya geçidi, üst ve alt geçit kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, görünürlük, araçta güvenli yolculuk, karşıdan karşıya geçerken dikkat edilecek hususlar ile güvenli oyun alanları konusunda bilgiler aktarıldı.

Jandarma, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

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