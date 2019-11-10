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Gercüş'te parke taşı ustalarından Atatürk'e saygı duruşu

Gercüş'te parke taşı ustalarından Atatürk'e saygı duruşuBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde parke döşemesinde çalışan işçiler, saat 09.05'te çalan sirenle birlikte işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

10.11.2019 19:20 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:21
'te parke taşı ustalarından Atatürk'e saygı duruşu
BATMAN - 'ın Gercüş ilçesinde parke döşemesinde çalışan işçiler, saat 09.05'te çalan sirenle birlikte işlerini bırakarak saygı duruşuna geçti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde çalışan işçiler, saat 09.05'te sirenlerin çalmaya başlamasıyla birlikte işlerini bırakarak 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Gercüş ilçesine bağlı Yakıtlı köyünde parke taşı döşeyen ustalardan Süleyman Öner, "Bugün bizim için çok üzücü bir gün. 10 Kasım, Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümü. Bu sebeple Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunduk. Bize bu milleti, bu vatanı, bu yurdu emanet eden büyük bir insan için 1 dakika değil bir ömür boyu bile saygı duruşuna gireriz" dedi.
Gercüş'te parke taşı ustalarından Atatürk'e saygı duruşu

Mustafa Kemal Atatürk, Batman, Gercüş, Genel

Kaynak: İHA


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