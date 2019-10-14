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Gercüş'te Şeyh Bube Türbesi'ne ziyaretçi akını

Gercüş'te Şeyh Bube Türbesi'ne ziyaretçi akınıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğazköy'de bulunan Şeyh Bube Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.

14.10.2019 16:22
Gercüş'te Şeyh Bube Türbesi'ne ziyaretçi akını
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğazköy'de bulunan Şeyh Bube Türbesi ziyaretçi akınına uğruyor.
Gercüş ilçesinde ekim ayını ikinci haftasında binlerce kişinin ziyaretçi akınına uğradığı Şeyh Bube Türbesi, bu yılda vatandaşlarla dolup taştı. Şeyh Bube Türbesi'nin bulunduğu Boğazköy'e akın eden vatandaşlar, dua okuyarak kurban kesti.
Ziyaret ile ilgili konuşan vatandaşlardan Nesime Önal, İslam ordusunda bulunan 360 sahabenin bu köyde şehit olduğunu söyledi. Önal, "Her sene ekim ayını ikinci haftasında halk toplanıyor burada. Şeyh Bube Türbesi var, onlar için ziyarete geliyoruz toplanıyoruz burada toplanıyoruz. Ziyarete gelen aileler burada kurban kesiyor. Geleneklerimizi sürdürüyoruz" dedi.
Gercüş'te Şeyh Bube Türbesi'ne ziyaretçi akını

Boğazköy, Batman, Gercüş, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

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