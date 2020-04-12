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Gercüş'te sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı

Batman'ın Gercüş İlçe Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bırakıldı.

12.04.2020 13:04 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:04
Gercüş'te sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı
Batman'ın Gercüş İlçe Belediyesi ekipleri ile hayvanseverler tarafından sokak hayvanları için belirli noktalara mama ve su bırakıldı.

Belediye personelleri ve hayvanseverler sokak hayvanlarına elleriyle su içirip, mama verdi. Gercüş Belediyesinde zabıta memuru olarak çalışan Ramazan Özsunar, çoğu zaman hayvanseverlerin köpek ve kedi maması alarak kendilerine verip dağıttıklarını söyledi. Özsunar, "Sokak hayvanlarının da yeme ve içmeye ihtiyaçları var. Özellikle ilçe merkezinden uzak mahallelerde, sokak hayvanlarına yönelik bu tür girişimde bulunan hayvanseverlerin isteğini yerine getiriyoruz. Biz de belediye olarak bazen mama alıp başı boş olan hayvanlara dağıtıyoruz.Bu tür girişimlerde bulunan herkesten Allah razı olsun" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Gercüş, Güncel
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