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Gercüş'te sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapıldı.

29.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:51
Gercüş'te sürücü ve yolcuların ateşleri ölçüldü
Batman 'ın Gercüş ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ilçe giriş ile çıkış noktalarında sürücülere ve yolculara ateş ölçümü yapıldı.

Gercüş Kaymakamlığınca korona virüs ile mücadele kapsamında kentte hayata geçirilen tedbirler titizlikle yürütülüyor. Bu kapsamda ilçede bulunan uygulama noktalarında polis ve jandarma ekiplerince araçlar durduruldu. Araçlardaki sürücüler ve yolcuların ateşi İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık görevlilerince ölçüldü. Çalışma kapsamında sürücülere ve yolculara korona virüse karşı alınması gereken önlemlerle ilgili de bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri tarafından araç sürücülerine zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Uygulamadan memnun olduklarını dile getiren sürücüler uygulama gayet çok iyi olduğunu belirterek, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Batman, Gercüş, Polis, Güncel

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