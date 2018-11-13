Gercüş'te Sürücüler İçin Seminer

Gercüş
ilçesinde sürücülere yönelik seminer düzenlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl eğitim öğretim sezonunun başında servis şoförlerine yönelik düzenlenen seminer, Gercüş'te bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildi.
Yatılı Bölge Orta Okulu konferans salonunda köylere öğrenci taşıyan servis şoförlerine yönelik düzenlenen seminere, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sirac Badur, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Sırlı, İlçe Trafik Amirliğini temsilen Ahmet Eroğlu
, taşımadan sorumlu Milli Eğitim Şube Müdürü Zübeyir Çetin ve öğrenci taşımacılığı yapan servis şoförleri ile firma yetkilileri katıldı.