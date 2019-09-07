Gercüş'te trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şevket Atiç (71) yönetimindeki 34 BEA 111 plakalı otomobil, Gürbüz köyü yakınlarında yoldan çıkarak taşlık alana çarptı.
Kazada, yaralanan sürücü Atiç, Şükran Atiç (56), Emir Sefa Damla, Nazan Damla (37) ve Zeynep Özel Damla yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gercüş ve Hasankeyf devlet hastanelerine kaldırıldı.
Yaralılardan Şükran Atiç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.