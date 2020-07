Gercüş'te trafik kazası: 2'si ağır, 3 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde seyir halindeki 2 motosiklet çarpıştı 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Başova köyü karayolu mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Nazal Alabaıd Alibr (49) yönetimindeki plakasız motosiklet ile Mohahmmed Haj Must (50) 72 MA 0301 plakalı motosiklet aynı yönde seyir halinde iken Gercüş ilçesinden Hasankeyf istikametine giderken Başova köyüne yaklaştığı sırada önde bulunan Nazal Alabaıd Alibr yönetimindeki plakasız motosiklet kaza yaptı arkasında seyir halinde olan ve mesafe olarak birbirlerine yakın olan Mohahmmed Haj Must idaresindeki 72 MA 0301 plakalı motosiklet de öndeki motosiklete çarpınca kaza meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Suriye uyruklu Nazal Alabaıd Alibr, Mohahmmed Haj Must ve arkasında oturan 38 yaşındaki Mustafa Mola Huse yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan müdahalenin ardından durumu ağır olan Nazal Alabaıd Alibr ve Mohahmmed Haj Must Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü belirtildi. - BATMAN