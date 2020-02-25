Haberler » 3. Sayfa » Gercüş'te trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı - Haberler

Gercüş'te trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı.

25.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 18:19Gercüş'te trafik kazası: 2'si ağır 5 yaralı
'ın ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Haşim Malğaz yönetimindeki 06 BP 1234 plakalı otomobil Gercüş istikametine gelirken Yolağzı Mahallesi mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç içerinde bulunan Cevher Malğaz (30), Sekine Malğaz (60), Gurbet Malğaz (28), Ülkem İdil Malğaz (4) ve Serkan Malğaz (1) yaralandı.

Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Sekine Malğaz ve Serkan Malğaz, Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Gercüş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:48  Nursal Bilgin kimdir? Nursal Bilgin neden öldü?
14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
25.02.2020 19:08:40