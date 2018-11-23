Gercüş'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Batman
'ın Gercüş
ilçesinde, hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Başar köyü mevkinde Mehmet Latif Tüzün yönetimindeki 06 GH 244 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Tüzün ile eşi Elif ve 1 yaşındaki çocukları Sarıya Tüzün 112 Acil Servis
ekiplerince Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan sürücü Mehmet Latif Tüzün, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesine sevk edildi.
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