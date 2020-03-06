Gercüş'te UMKE'den kamp

Batman İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonla 43 UMKE timi eğitim ve tatbikat için Gercüş 'te kamp yaptı.

Son olarak Elazığ, Bingöl ve Van depremlerinde görev alan Batman UMKE timlerinin, afet ve olağan dışı durumlara hazırlanması amacıyla Gercüş ilçesinde bulunan Kırkat göleti çevresinde bir gece süreyle kampa girdi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, Batman'da 130 UMKE personelinin bulunduğunu belirterek, afetlere hazırlanmak için de tatbikat yaptıklarını söyledi.

Kırkat göletinde gerçekleştirdikleri tatbikata 43 UMKE timinin katıldığını ifade eden Pamukçu, "Personelimiz geceyi burada geçirdi. Tatbikatta zor durumlarla karşılaşıldığında çadırda yaşayabilme, kendi yiyeceklerini pişirme için ortam oluşturma anlamında personeli hazır tutmaya çalışıyoruz." dedi.

Kampa giren UMKE personelini, Gercüş Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ayhan Işık, İdari ve Mali işler Müdürü Siraç Türen ve Sağlık Bakım Hizmetler Müdürü Sadrettin Kölge de ziyaret etti.