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Gercüş'te üreticiye destek

Gercüş ilçesinde 60 bağ üreticisine 5 bin demir direk ile 15 bin galvanizli tel dağıtıldı.

20.12.2019 15:38 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:38 Gercüş'te üreticiye destek
ilçesinde 60 bağ üreticisine 5 bin demir direk ile 15 bin galvanizli tel dağıtıldı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünde düzenlenen programa, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Metin Kaplan, Köylere Hizmet Getirme Birliği Müdürü Salih Orak ve çiftçiler katıldı.

Kaplan, yaptığı konuşmada, ilçede GAP İdaresince finanse edilen Kaymakamlık koordinasyonunda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünce yürütülen çalışma ile yüzde 70 hibe ile 60 çiftçiye direk ve galvanizli tel dağıtımı yaptıklarını söyledi.
İlçede bağcılığı geliştirme çalışmaları kapsamında, önemli üzüm çeşidi olan mezrone çeşidinin korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere 5 dekar alanda yeni bağ tesisi kurmaları için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Kaplan, üç yıldır düzenli olarak bağ alanlarını geliştirme çalışmaları yaptıklarını aktardı.
Kaplan, bu önemli üzüm çeşidinin kaybolmaması için bu tür çalışmaların devam edeceğini kaydetti.
Çiftçilerden Yusuf Yaşar, bu projede emeği geçen tüm yetkililere teşekkür etti.

Metin Kaplan, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

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