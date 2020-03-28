Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gercüş'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

28.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:14
Gercüş'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor
Batman 'ın Gercüş ilçesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamından Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, 65 yaş ve üstü vatandaşların ve kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanmasından sonra, Gercüş'te yaşayan yaşlı vatandaşların sorun ve ihtiyaçlarının takip edilmesi için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor.

İlçe Kaymakamlığında konuya ilişkin düzenlenen toplantıda 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşların alınan tedbirlere uymaları ve özelikle evde tek başına yaşayanlar için yapılacak yardımlar görüşüldü. Toplantıda, ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere 112, 155 ve 156 hatlarına yapılan destek taleplerinin yerine getirilmesi ve Vefa Sosyal Destek Grubuna bildirilmesi, konularında tüm paydaşların üzerine düşen görevi titizlikle ifa etmesi ve faaliyetler sonunda günlük rapor verilmesi kararlaştırıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Batman, Gercüş, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Gercüş'te Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Haberler
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınmasına CHP’den ilk yorum Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı Haberler
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı Haberler
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Doktor, gizlice çekti! ABD’deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: ADANA Kozan'da sulama kanalı çöplüğe döndü - Haber 12:38: Ege Bölgesi'nde "koronavirüs" sakinliği - Haber 12:38: Halk Eğitim Merkezi çalışanlarından maske üretimi - Haber 12:38: Tokat'ta kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı - Haber 12:37: GİRİŞLERİ KAPATILAN BELGRAD ORMANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber