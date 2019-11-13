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Gercüş'te veliler, çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor

Batman'ın Gercüş ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda yürütülen çalışma kapsamında veliler çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor.

13.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 13.11.2019 13:08Gercüş'te veliler, çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor
'ın ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulunda yürütülen çalışma kapsamında veliler çocuklarıyla sınıfta kitap okuyor.
Gercüş Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırılması için hayata geçirilen projeye veliler de dahil edildi.
Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Gündüz Günaydın, kitap okumanın çocuklar ve gençlerin gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti.
Okul müdürü Edip Ekmen de proje ile aile içi eğitime de katkı sunmak istediklerini söyledi.
"Anne ve babalar için çocuklarıyla kitap okumaları için uygun saatler oluşturmayı hedefledik. Veliler öğrencilerle sıralarda kahvaltı yaptı, kitap okudu." diyen Ekmen, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Batman, Gercüş, Güncel

Kaynak: AA

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