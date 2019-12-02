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Gercüş'te virajı alamayan otomobil takla attı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir otomobil virajı alamayarak takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.

02.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:51Gercüş'te virajı alamayan otomobil takla attı
'ın ilçesinde bir otomobil virajı alamayarak takla atarken, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Gercüş ilçesine bağlı Yayladüzü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre seyir halindeki Ali Kahraman yönetimindeki 34 YS 1406 otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı Çevredekiler kazayı görüp 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan otomobil şoförü Ali Kahraman'ı Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman, Gercüş, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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