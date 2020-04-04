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Gercüş'te yağışlardan dolayı toprak evler çöktü

Gercüş'te yağışlardan dolayı toprak evler çöktü Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle 3 toprak ev çöktü.

04.04.2020 18:05 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:07
Gercüş 'te yağışlardan dolayı toprak evler çöktü
BATMAN - Batman 'ın Gercüş ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle 3 toprak ev çöktü. Evlerde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Bağlarbaşı Mahallesinde altı ahır iki katlı evde akşam geç saatlerde çökme meydana geldi. Çukur Çeşme Mahallesinde bulunan iki ayrı toprak evde ise bakımsızlıktan ve aşrı yağıştan dolayı çökme meydana geldi. Çöken iki katlı ev bir süreliğine caddeyi ulaşıma kapattı, çevredeki insanların belediyeye bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler iş makineleriyle yolu ulaşıma açtı. Çökme sırasında üç ayrı evde de kimsenin bulunmaması büyük bir facianın önüne geçti. Geçe geç saatlerde büyük bir gürültü ile uyandıklarını belirten vatandaşlardan Tahsin Kaya "Akşam biz evde oturuyorduk korona virüsten dolayı sokağa çıkmadığımızdan dolayı bu günlerde geç saatlerde uyuyoruz baktım büyük bir gürültü ile ses geldi, dışarı çıktım bir şey görmedim daha sonra sokağa çıktım ve evimizin bitişiğinde olan ev baktım yıkılmış o saatte kimsenin buralarda dolaşmaması ve gezmemesi büyük bir faciayı önledi. Allah korusun daha da kötü şeylerde olabilirdi. Bu sene yağmurların çok olmasından kaynaklı yıkıldı" dedi.
Hüseyin Özmen ise her gün buradan insanların geçtiğini ama yıkılma anında kimsenin olmamasının faciayı önlediğini söyledi. Gercüş’te yağışlardan dolayı toprak evler çöktü

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağlarbaşı, Batman, Gercüş, Güncel

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Gercüş'te yağışlardan dolayı toprak evler çöktü
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