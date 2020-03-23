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Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı

Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı Batman'ın Gercüş ilçesinde güvenlik güçleri, korona virüs salgını nedeni ile sokak sokak gezip megafonlar vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.

23.03.2020 18:27 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:29
Gercüş 'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı
BATMAN - Batman 'ın Gercüş ilçesinde güvenlik güçleri, korona virüs salgını nedeni ile sokak sokak gezip megafonlar vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasak sonrası Gercüş'te görevli polis ekipleri, cadde ve sokakları gezerek megafonlar vatandaşları sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Dışarıda gezen 65 yaş ve üzeri vatandaşları uyaran polisler, yaşlıları evlerine gönderdi.
Sokakları dolaşan polisler araçlarından megafonla, "65 yaş ve üzeri sevgili hemşehrilerimiz evinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsu yapıldı. Gercüş’te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

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Gercüş'te yapılan anonslar dikkate alındı, sokaklar boş kaldı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Batman, Gercüş, Yerel

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