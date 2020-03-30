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Gercüş'te yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor

Gercüş'te yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor.

30.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:31
Gercüş'te yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor
Gercüş 'te yaşlıların ihtiyacı karşılanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle, evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik il ve ilçelerde kurulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, 112, 155 ve 156 numaralarına gelen çağrıları değerlendiriyor.

Çağrılar üzerine, evlerinden çıkmayan vatandaşların isteklerine cevap veren ekipler, 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşların gıda, ilaç ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyor.
Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın,ihtiyaç sahibi herkese destek olmaya çaba göstediklerini belirterek, "Pirinç, nohut, bulgur, zeytinyağı, makarna, un gibi gıda ürünlerinden oluşan market kolilerini ulaştırıyşoruz. Gercüş Belediyesi, bu zor günlerde her adımda, büyüklerimizin yanında olmayı sürdürecek." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Gercüş, Güncel
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