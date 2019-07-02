02.07.2019 19:19
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Gercüş'te yılanların dansı böyle görüntülendi

Gercüş'te yılanların dansı böyle görüntülendiBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri şaşırttı.

Gercüş'te yılanların dansı böyle görüntülendi
BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde 2 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri şaşırttı.
Gercüş ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan eski hayvan çiftliğinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 siyah yılan, birbirlerine ip gibi dolanarak uzun süre dans etti. Bölgede bulunan iki çiftçi tarafından bu anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. İlçede çiftçiler tarafından tarlada çekilen görüntüde 2 yılanın uzun süre birbirine dolanarak dans ettikten sonra ayrılarak gözden kayboldu.
Yılanların görüntüsünü cep telefonu kamerasına alan çiftçiler ve Yassıca Köy muhtarı Hasan Biçen bu görüntü ile ilk defa karşılaştığını söyledi. Gercüş'te yılanların dansı böyle görüntülendi
Kaynak: İHA
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