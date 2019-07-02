Gercüş
'te yılanların dansı böyle görüntülendi
BATMAN - Batman
'ın Gercüş ilçesinde 2 metre uzunluğundaki iki yılanın dansı görenleri şaşırttı. Gercüş ilçesi Bağlarbaşı
Mahallesi'nde bulunan eski hayvan çiftliğinde yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 siyah yılan, birbirlerine ip gibi dolanarak uzun süre dans etti. Bölgede bulunan iki çiftçi tarafından bu anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. İlçede çiftçiler tarafından tarlada çekilen görüntüde 2 yılanın uzun süre birbirine dolanarak dans ettikten sonra ayrılarak gözden kayboldu.Yılanların görüntüsünü cep telefonu kamerasına alan çiftçiler ve Yassıca Köy muhtarı Hasan Biçen bu görüntü ile ilk defa karşılaştığını söyledi.