Gercüşlü Öğrenciler Kışlık Giysilerle Sevindi

Gercüşlü öğrenciler, Batman Valiliği
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Sosyal Market'ten temin ettikleri kışlık giysilerle mutlu oldu.
Gercüş Kaymakamı ve Belediye Başkanvekilli Mevlüt Şekerci, ilçedeki okullarda eğitim öğrenim gören 50 öğrenci ile Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesindeki Sosyal Market'e gitti.
Batman Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in markette karşıladığı öğrenciler, buradan ihtiyaç duydukları kışlık giysileri temin ederek mutlu oldu.
Vali Şahin ve eşi, mağazada çocuklarla sohbet ederek, öğrencilerin kıyafet seçmelerine yardımcı oldu.
Sosyal markette incelemelerde de bulunan Şahin, vatandaşlara yapılan giyim yardımlarının devam etmesi konusunda talimat verdi.
Batman Valiliği,Batman