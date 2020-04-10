Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gerede'de 10 bin konuta ücretsiz maske dağıtıldı

Gerede'de 10 bin konuta ücretsiz maske dağıtıldı Bolu'nun Gerede ilçesinde giyim işi yapan bir fabrikanın ürettiği ve ücretsiz bir şekilde belediyeye teslim ettiği 100 binin üzerinde maske 10 bin aileye dağıtıldı.

10.04.2020 13:47 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:51
Gerede 'de 10 bin konuta ücretsiz maske dağıtıldı
BOLU - Bolu 'nun Gerede ilçesinde giyim işi yapan bir fabrikanın ürettiği ve ücretsiz bir şekilde belediyeye teslim ettiği 100 binin üzerinde maske 10 bin aileye dağıtıldı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde faaliyet gösteren giyim fabrikası yetkilileri, korona virüsün ülkemizde görülmesinin hemen ardından Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar iler görüşerek malzemenin temin edilmesi halinde maske üretimine başlayabileceklerini söyledi. Normal şartlarda yurdışına giyim ihracatı yapan firma, Allar'ın teklife olumlu karşılık vermesinin ardından yeni ekipmanlar alarak maske üretimine başladı. Günlük 15 bin maskenin dikildiği fabrikada, bugüne kadar 100 binin üzerinde maske dikilerek Gerede Belediyesi'ne ücretsiz verildi. 10 bin konuta maske dağıtımının yapıldığı Gerede'de, toplam 300 bin maske dikilmesi hedefleniyor.
"Maskeyle ilgili ilçede bir sorun yok"
Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, maske konusunda bir sorunlarının olmadığını belirterek, "Köyleriyle beraber 35 bin nüfuslu bir ilçede 200 bin maske dikebilecek güce sahibiz. Bütün malzememizi tedarik ettik ve maske dikimimiz devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın, "herkes maske takmak zorundadır" dediğinden önce biz bu maske üretimlerimizi tamamladık ve Gerede'deki 10 bin konuta maskelerimizi dağıttık. Maskeyle ilgili ilçemizde herhangi bir sorunumuz yok. Biz bunu da yeterli görmedik. Uzun vadede sürebileceği hesabını yaparak 200 bin maske haricinde Gerede ilçesi olarak 150 bin adet daha dikebilecek kapasitemiz var" dedi.
"Devlete ve millete hizmet için yola çıktık"
Maske üretimi yapan firma sahini Mesut Karadaşlı, "Biz normalde yurtdışına ihracat giyim yapıyoruz. Fakat bu hastalığın ülkemizde görülmesinden itibaren giyim işini bırakarak maske işini yapmaya karar verdik. Maske karaborsanın eline düşmüş vaziyette. Biz de bunu firma yönetimi olarak karar alarak, hiçbir ücret almadan sadece devlete ve millete hizmet etmek için yola çıktık. Buna istinaden Belediye Başkanı Mustafa Allar ile istişare ettik. Kendisi bize malzeme konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. Biz de ona malzeme temin edilirse hiçbir ücret talep etmeden bu işi yapabileceğimizi söyledik. Personelimiz de arkamızda durdu. Zorlu mücadelede işlerine devam edeceklerini söylediler. Günlük 15 bin maske dikme kapasitemiz var. Bunu da artırabiliyoruz. Belediyeye 100 binin üzerinde teslim ettiğimiz maske var. Maske üretimi toplamda 300 bine çıkacak" ifadelerini kullandı. Gerede’de 10 bin konuta ücretsiz maske dağıtıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Allar, Gerede, Bolu, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk dünyasına ’Yeni döneme hazır olun’ mesajı verip Kutadgu Bilig’deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› genel ››Gerede'de 10 bin konuta ücretsiz maske dağıtıldı - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

14:51: Trios Modu, Call of Duty: Warzone'a Geri Dönüş Yaptı - Haberler 14:51: Recep İvedik 6 Netflix'e Geldi! - Haberler 14:51: Black Widow'un Alternatif Ölüm Sahnesi Yayınlandı! - Haberler 14:51: Çinli Dev, Logosunu Değiştiriyor - Haberler 14:51: Final Fantasy VII Remake'in PC Versiyonu Onaylandı - Haberler 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi