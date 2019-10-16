Haberler » Güncel » Gerede'de kodlama kursu açılacak

Gerede'de kodlama kursu açılacak

Bolu'nun Gerede ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kodlama kursu açılacak.

16.10.2019 12:00Gerede'de kodlama kursu açılacak
Bolu'nun Gerede ilçesinde ortaokul öğrencilerine yönelik kodlama kursu açılacak.
Gerede Belediyesi'nden yapılan açıklamada, eğitim-öğretime büyük katkı sağlayan Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi'nin ilçede bir ilke daha imza atarak kodlama kursu açacağı bildirildi.
Ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerinin yararlanacağı ve 21 Ekim'de başlayacak kursa son başvurunun 18 Ekim mesai bitimine kadar yapılabileceği kaydedildi.
Kodlama kursu kapsamında, nesne tabanlı programlama, blok yapılarla programlama, zengin medyanın programlanabilir kullanılması, daha fazla paylaşılabilirlik, gerçek dünya ile bütünleşme, çok dil desteği, tarayıcı tabanlı 3D tasarım ve modelleme eğitimlerinin verileceği ifade edildi.
Açıklamada Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar'ın şu ifadelerine de yer verildi:
"Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim geleceğimizdir. Dolayısıyla bizim onların eğitimine ve gelişimine katkı sunmak gibi bir sorumluluğumuz var. Açtığımız kurslarda eğitim gören yavrularımızın eğitimine ekstra katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bizlere. Ramazan Dede Bilgievimiz'de açacağımız kodlama kursunda yavrularımız programlamayı öğrenecekler. Kodlama eğitimi öğrencilere yalnızca gelecekteki kariyer tercihlerine ışık tutabilmek için değil, aynı zamanda da öğrencilerin analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, yaratıcılıklarını artırmak amacı taşımaktadır. Kodlamanın motor becerilere katkı sağladığı ve beyin fonksiyonlarını da geliştirdiği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bizim de amacımız günümüz gelişmelerinden çocuklarımızı yararlandırmak."

Ramazan Dede, Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:19 Hayatını terk edilmiş köpeklere adadı
14:19 İki minibüs çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı
14:19 SULTANGAZİ'DE KUYUMCU DÜKKANINDAKİ KORKU DOLU ANLAR KAMERADA (1)
14:19 SULTANGAZİ'DE KUYUMCU DÜKKANINDAKİ KORKU DOLU ANLAR KAMERADA (2)
14:19 MİLLİ PATATESTE YÜKSEK VERİM; TANESİ 400 GRAM GELİYOR
14:18 Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları
14:18 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü
16.10.2019 14:20:40