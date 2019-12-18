Haberler » Güncel » Gerede'de kodlama kursuna yoğun ilgi - Haber

Gerede'de kodlama kursuna yoğun ilgi

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, belediye bünyesinde hizmet veren Ramazan Dede Bilgievinde açılan ve büyük ilgi gören kodlama kursunu ziyaret etti.

18.12.2019 14:55 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:00Gerede'de kodlama kursuna yoğun ilgi
Belediye Başkanı Mustafa Allar, belediye bünyesinde hizmet veren Ramazan Dede Bilgievinde açılan ve büyük ilgi gören kodlama kursunu ziyaret etti.

Gerede Belediyesi'ne bağlı Ramazan Dede Bilgievi'nde açılan Kodlama Kursuna çocukların yoğun ilgisi sürüyor. Gerede Belediyesi tarafından benzer kursların öğrencilerin gelişimine ve eğitimine katkı sunmak için açılmaya devam edeceği öğrenildi.

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar Gerede Belediyesi Ramazan Dede Bilgievi'nde büyük bir ilgi ile karşılanan Kodlama Kursunu ziyaret etti. Kurs öğreticisinden kurs hakkında bilgiler alan Başkan Mustafa Allar, daha sonra öğrenciler ile sohbet etti. Öğrenciler ise ilçede ilk defa düzenlenen kodlama kursundan oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Başkan Allar ziyaretin sonunda öğretmenler ve öğrencilere teşekkür ederek başarılar diledi. - BOLU

Mustafa Allar, Ramazan Dede, Gerede, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:15 Antalya 4 kişinin öldüğü kavşak genişletiliyor - Haber
16:15 Akdeniz zabıtasından, 'şırıngalı çikolata' denetimi - Haber
16:15 Şanlıurfa telabyad'da patlama 1'i çocuk 2 ölü, 4 yaralı - Haber
16:15 Uludağ'da iki arkadaşı arama çalışmalarında ceset bulundu - Haber
16:14 Eğlence mekânı çıkışı silahlı kavga: 1'i ağır 4 yaralı (2) - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
18.12.2019 16:23:00