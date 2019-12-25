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Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi

Gerede ilçesinde 103 yaşında vefat eden emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2019 15:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:00 Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi
ilçesinde 103 yaşında vefat eden emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün evinde yaşamını yitiren Şengönül'ün tabutu, Gerede Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı.
Şengönül'ün cenazesi, ömrünün son yıllarında türbedarlığını yaptığı Aşağı Tekke Camisi'nin içinde bulunan Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi'nin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.
Cenazeye, AK Parti Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: AA

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