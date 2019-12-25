Haberler » Güncel » Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi - Haber

Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi

Gerede ilçesinde 103 yaşında vefat eden emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı.

25.12.2019 17:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:56
ilçesinde 103 yaşında vefat eden emekli imam Yusuf Şengönül, son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu dün evinde yaşamını yitiren Şengönül'ün tabutu, Gerede Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından defnedileceği yere kadar omuzlarda taşındı.
Şengönül'ün cenazesi, ömrünün son yıllarında türbedarlığını yaptığı Aşağı Tekke Camisi'nin içinde bulunan Şeyh Hacı Halil Efendi Türbesi'nin haziresine dualar eşliğinde defnedildi.
Cenazeye, AK Parti Milletvekili Fehmi Küpçü, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Bolu Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gerede'de vefat eden 103 yaşındaki emekli imam, görev yaptığı türbeye defnedildi

Gerede, Bolu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:40   Libya Mutabakatı Çerçevesinde Doğu Akdeniz'de Stratejik Denklem Çalıştayı - Haber
18:39   Köy evinde esrar ele geçirildi; baba ve oğlu gözaltına alındı - Haber
18:38   Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş - Haber
18:37   DHA YURT BÜLTENİ - 21 - Haber
18:36   Aşti'de yılbaşı öncesi 'huzur' uygulaması - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 18:50:02