Bayram tatili için Karadeniz
illerine giden tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle, Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda trafik durma noktasına geldi. Ramazan Bayramı
tatili nedeniyle memleketlerine giden tatilciler Bolu
geçidinde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Özellikle Batı illerinden Karadeniz'e giden tatilcilerin oluşturduğu trafik nedeniyle, Gerede D-100 Karayolu
Karadeniz Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluşuyor.
Kilometrelerce uzunluğa ulaşan araç trafiği nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Trafikte herhangi bir aksama yaşanmaması için emniyet, jandarma ve karayolları trafik ekipleri önemli güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca, yaşanabilecek kazalar nedeniyle trafiğin durması ihtimaline karşı, yol boyunca çekiciler de hazır olarak bekletiliyor. - BOLU
Kaynak: İHA
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