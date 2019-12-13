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Gerede yaylalarında ilk tapular sahipleri ile buluştu

Gerede Belediyesine ait yaylarda ilk tapular Başkanı Mustafa Allar tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

13.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:46Gerede yaylalarında ilk tapular sahipleri ile buluştu
Belediyesine ait yaylarda ilk tapular Başkanı Mustafa Allar tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

2B kapsamına alınan ve proje alanı ilanı edilen belediyeye ait Gerede şehir yaylalarında ilk tapular hak sahiplerine verildi. Yaylaların tabulaşma sürecinin bitmesinin ardından Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar tarafından verilen tapular, Gerede İlçe Tapu Müdürlüğü'nde düzenlenen tören ile hak sahiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Allar, "2014 yılından bu yana yaptığımız çalışmaların meyvesini alıyoruz. Rumşah, Hacıveli, Seviller, Hasbeyler ve Bucak yaylarımızda ki hak sahipleri bilirkişi marifetiyle tespit edilerek, Belediyemize ait şehir yaylalarında ilk tapuları sahipleri ile buluşturduk. Zorlu ve meşakkatli olan bu sürecin sonunda tapularımızı vermenin mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum. Hak sahiplerinin 31 Ocak 2020'ye kadar işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Yaylalarımızın tapulaşma sürecinde emeği geçen başta; Milletvekilimiz Sayın Fehmi Küpçü'ye, Tapu Müdürlüğüne, Hak sahiplerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. İlçemize ve Hak sahiplerimize hayırlı olsun" dedi.

Tapularını alan Namık Kemal Türker ve Süleyman Uç ise yaşanan bu sürecin sonunda tapuların verilmesini sağlayan Belediye Başkanı Mustafa Allar'a teşekkür ettiler. - BOLU

Mustafa Allar, Gerede, Güncel

Kaynak: İHA

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