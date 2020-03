"Gereken Tüm Önlemleri Alıyoruz"

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATLARINI HARFİYEN YERİNE GETİRİYORUZ"

Toplum ve insan sağlığını muhafaza etme noktasında aldıkları tedbirleri ilçe genelinde uygulamaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çınar , "Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve küresel bir tehdit haline dönüşüp binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan Koronavirüs salgınının daha fazla büyümeden kontrol altına alınması ve normal hayat koşullarına yeniden dönmek adına Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın talimatlarını harfiyen yerine getirmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin hassasiyetinden dolayı tüm vatandaşlarımıza zorunlu haller dışında 'Evde Kalın, Dışarıya Çıkmayın' uyarısını yerine getirmeliyiz. Çünki; Koronavirüs alacağımız tedbirden daha güçlü değildir. 'Koronavirüs' salgınından Türkiye'nin en alt seviyede etkilenmesi ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması noktasında ortaya koyduğu mücadeleyle milletimizin takdirini toplayan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya, vücut direncini artıran, bağışıklık sistemini güçlendiren Malatya Kayısısının yanı sıra Kayısı Kolonyası gönderip, kendisine olan desteğimizi bu şekilde ifade ettik. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un ara verilen eğitim-öğretim döneminin yeniden başlayacağı ilk günkü ilk teneffüsün 40 dakika olacağını açıklamasından sonra çocuklarımızın verilen arada kayısı tüketmeleri için 81 İl'de 81 Okula Kayısı gönderme kararı aldık." diye konuştu.

"TÜM YAŞAM ALANLARIMIZI EN İNCE AYRINTISINA KADAR DEZENFEKTE EDİYORUZ"

"Koronavirüs tehdidine karşı halkımızı bilgilendirmek, çocuğundan yaşlısına kadar toplumun kesimlerinin bu virüs belasından uzat tutmak adına ne gerekiyorsa yapıyoruz" diyerek sözlerine devam eden Başkan Çınar, "Solunum yoluyla insandan insana bulaşan ve gerekli tedbirler alınmazsa çok ciddi tehlikeleri peşinden getirecek olan bu virüs belasından bir an önce uzaklaşmak adına Yeşilyurt 'umuzun bütün yaşam alanlarını en ince noktasına kadar dezenfekte edip, ilaçlıyoruz. Halkımıza hizmet ulaştırdığımız hizmet binalarımızdan sosyal tesislerimize, park alanlarından muhtar evlerine, kamu ve kurum binalarından sitelere, yollardan kaldırımlara kadar ilçemizin her noktası, Sağlık Bakanlığı onaylı, insan sağlığına zararı olmayan dezenfektanlarla temizleyip, oluşabilecek tehlikenin önüne geçmeye çalışıyoruz. Virüs tehdit ortadan kalkana kadar temizlik çalışmalarımıza dört koldan devam edeceğiz. Personellerimizin ve vatandaşlarımızın sağlığını riske atabilecek durumları engellemenin yanı sıra daha hızlı ve daha sağlıklı hizmet vermek amacıyla randevulu sisteme geçti. Belediyemizin her hangi bir biriminde işi ve görüşmesi olan hemşerilerimiz, 444 8 9 10 nolu Çağrı Merkezimiz ile 0422 377 77 00 iletişim hattını arayıp, verilen randevu ile işlemlerini rahat bir ortamda gerçekleştiriyorlar. Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirleri içeren 14 maddenin yer aldığı uyarı levhalarını farklı noktalarına yerleştirdiğimiz Hizmet Binalarımızı ziyaret eden değerli hemşerilerimizi kolonya ile karşılıyoruz. " diye konuştu.

"PARKLARIMIZA EVDE KALIN LEVHALARI ASTIK, MASAL KAHRAMANLARINI EV ORTAMINA TAŞIDIK"

Başkan Çınar, 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' mesajının önemine dikkat çekmek amacıyla farklı uygulamaları hayata geçirdiklerini sözlerine eklerken, "Dışarıya çıkıldığında sosyal temas arttığı için salgının yayılması da daha hızlı ve kolay oluyor. Bu sebeple salgın hali ortadan kalkana kadar vatandaşlarımızın, özellikle de yaşlı vatandaşlarımızın evlerinde kalmalarını istiyoruz. Dünya'nın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de can kayıplarının arttığı bu kritik dönemde vatandaşlarımızın hiçbir zarar görmeden atlatması için ilçemizin farklı noktalarında bulunan sosyal yaşam alanlarımızda ki bankların üzerine 'Evde Kal' levhaları yerleştirerek, dikkat çekmeye çalıştık. Böylesine hassas dönemi hep birlikte atlattıktan sonra 'Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurtumuzun yollarında, parklarında ve tüm yaşam alanlarımızda halkımızla yine iç içe olmayı, güzel anları birlikte yaşamayı ümit ediyoruz. Güzel ve sağlıklı günlere şu dönemde devletimizin açıkladığı kuralları uyguladığımız takdirde ulaşabiliriz, eğer tedbir almazsak arzu etmediğimiz sonuçlarla ve tablolarla karşılaşabiliriz. Hiç birimizin toplum sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip olmadığımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızın ve özelliklede çocuklarımızın ev ortamında sıkılmamaları içinde geleneksel orta oyunlarımızı sosyal paylaşım sitelerimizden yayınlamaya başladık. Çocuklarımız, www.facebook.com/yesilyurtbeltr,www.twitter.com/yesilyurtbeltrve www.instagram.com/yesilyurtbeltr üzerinden tarihi karakterlerin ve hikâyelerin yer aldığı geleneksel orta oyunlarımızı izleyerek zamanlarını keyifli ve faydalı bir şekilde geçirebilirler. Bizler ne yapıyorsak halkımızın sağlığı ve sıhhati için yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Bültenler