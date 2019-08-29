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Gerenköy'de yüzler gülüyor

Gerenköy'de yapılan çalışmaları sıklıkla denetleyen Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, yöre halkıyla görüşüp, istek ve ihtiyaçlarını değerlendiriyor.

29.08.2019 16:49 Gerenköy'de yüzler gülüyor

Foça Belediyesi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Gerenköy'de yaptığı çalışmalar, yöre halkını mutlu ediyor. Foça Belediyesi, Nisan ayından bugüne, Gerenköy'deki iş ve yaşam faaliyetlerini kolaylaştıracak pek çok çalışma yaptı.

Foça'daki tarım faaliyetlerinin büyük ölçüde Gerenköy'de geliştiğini belirten Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz; ''Gerenköy, ekonomik gücünü tarımdan alan çok önemli bir bölgemiz. Tarım emekçisi yöre halkımız, bin bir emek harcayıp yetiştirdiği ürünleri bölgemize sunuyor. Foça Belediyesi, ilçemizin her köşesinde olduğu gibi, Gerenköy halkının yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yapıyor. Gerenköy'de yüzler gülüyorsa, bizim de yüzümüz gülüyor. Gerenköy'lü hemşehrilerime, sağlık ve esenlikler diliyorum.''dedi.

*Foça Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İZBETON ekipleri, toplamda 15 kilometre uzunluğunda yol yaptı. Yeni yollar, çiftçilerin tarlalarına daha rahat ulaşmasını sağlıyor.

*Sulama kanallarının temizliği ve ıslahı sağlandı.

*Gerenköy Yerel Ürünler Satış Yerinin alanı genişletildi. Satış yeri Kış ayları için daha korunaklı hale getirilecek.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Fatih Gürbüz, Gerenköy, Foça, Güncel

Kaynak: Bültenler

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