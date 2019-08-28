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Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi

Almanya'da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak, aracı hurdaya çevirdi.

28.08.2019 16:47 Gergedan, eğitmenin otomobilini hurdaya çevirdi
Almanya'da bir hayvanat bahçesindeki gergedan, eğitmenin otomobiline saldırarak, aracı hurdaya çevirdi. O sırada otomobilde bulunan kadın eğitmenin, gergedanın durduğu sırada otomobilden atlayarak kaçtığı belirtildi.

Olay, Almanya'nın Hamburg ve Hannover kentleri arasındaki Hodenhagen bölgesinde yer alan Serengeti Park adındaki hayvanat bahçesi ve eğlence parkında meydana geldi. Hayvanat bahçesindeki gergedan, parkın kapanışından hemen sonra eğitmenin otomobiline saldırdı.

Ziyaretçilerin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, gergedanın, boynuzu ile otomobile vurduğu ve otomobili iterek defalarca takla attırdığı görüldü. Yerel medyadaki haberlere göre, kadın eğitmen o sırada otomobilin içerisindeydi. Gergedan saldırısında bir süre duraklamasını fırsat bilen kadın eğitmenin, otomobilin içinden sürünerek çıktığı ve kaçtığı bildirildi.

Hayvanat bahçesi ve eğlence parkından olaya dair ve gergedanın otomobile saldırma nedenine dair bir açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü
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-Otomobile saldıran gergedan
-Otomobilin taklalar atması
-Gergedanın boynuzu ile otomobile vurması



Hannover, Almanya, Güncel

Kaynak: DHA

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