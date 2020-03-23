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Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve geçen yıl 4 olan kızıl akbabaların sayılarının, bu sene yapılan sayımda 7'ye yükseldiği belirlendi.

23.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:24
Gerger'de, kızıl akbaba sayısı arttı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan ve geçen yıl 4 olan kızıl akbabaların sayılarının, bu sene yapılan sayımda 7'ye yükseldiği belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından geçen yıl Gerger ilçesi kırsalında ulusal biyolojik çeşitliliği envanteri kapsamında, kızıl akbaba popülasyonu üzerine araştırma yapıldı. Çalışmalarda, Gerger kırsalında atmaca familyası türüne ait 4 kızıl akbaba tespit edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu bilinen kızıl akbabaların popülasyonunun artmasına yönelik yürütülen çalışmaların ardından bu yılın Şubat ayında da envanter çalışması yapıldı. Bunun üzerine Gerger'deki kızıl akbaba sayısının 4'ten 7'ye yükseldiği belirlendi. Çalışmalar kapsamında, akbabaların ayrıca kuluçka döneminde olduğu da saptandı. Adıyaman Doğa Koruma Milli Parklar Şefi Onur İnan, envanter çalışması kapsamında kızıl akbabaların popülasyonunu da takip ettiklerini söyledi. Gerger'de 2 yıl önce kızıl akbabaların ilk kez tespitini yaptıklarını belirten İnan, "Ulusal biyolojik çeşitlilik inceleme sonucunda 2 yıl önce burada nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kızıl akbabaları türünü tespit ettik. Atmaca familyasına ait bir tür olan kızıl akbabalar yılda 1 veya 2 kez yumurtlayıp, Nisan ayında kuluçkaya yatıyor. Geçen yıl 4 olan kızıl akbaba popülasyonda bu yıl artış tespit ettik. Şu anda bölgede 7 kızıl akbaba tespit ettik. Ayrıca yumurtlama ve yavrulama döneminde olduğunu biliyoruz. Onları huzur ve rahatsız edecek bir durum söz konusu değil ve kızıl akbabaları izleme çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler : Doğa Koruma ve Milli Parklar, Adıyaman, Gerger, Güncel

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