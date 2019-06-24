24.06.2019 23:57
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Gerger'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Gerger

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce husumetli oldukları evin balkonuna açılan ateş sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Adıyaman 'ın Gerger ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce husumetli oldukları evin balkonuna açılan ateş sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölyurt köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, aralarında husumet bulunan ailenin evine ateş açıldı. Olayda evin balkonunda bulunan Keziban B. (60) isimli kadın ile Zeynep B. (6) isimli çocuk yaralandı. 112 ekiplerince Gerger Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren zanlı ve ya zanlıların yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman , Gerger , 3. Sayfa

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