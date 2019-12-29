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Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır

Gergerlioğlı: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali adam kaçırmalardır

29.12.2019 18:45 | Son Güncelleme: 29.12.2019 18:45 Gergerlioğlu: 2019'un en büyük insan hakkı ihlali insanların kaçırılmasıdır
Halkların Demokratik Partisi Koaceli ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, "2019'un en önemli insan hakları ihlali kaçırılan insanlar gerçeğidir" dedi.

Gergerlioğlu, HDP Kocaeli İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Bu yılın en ağır, en önemli insan hakları ihlalinin kaçırılan insanlar olduğunu söylüyorum. Kaçırılan, sonradan garip bir şekilde ortaya çıkan insanlar, ortaya çıkamayan insanlar bu yılın Türkiye'deki en ağır insan hakları ihlallerini oluşturdu." ifadesini kullandı.
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Halkların Demokratik Partisi, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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