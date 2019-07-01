01.07.2019 12:52
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Geri adım atarken 4 metreden boşluğa düştü

Geri adım atarken 4 metreden boşluğa düştü

TRABZON'un Sürmene ilçesinde minibüsüne binmek istediği sırada geri adım atan sürücü Veysel Değerli (45), dengesini kaybederek 4 metreden düştüğü beton zeminde ağır yaralandı.


TRABZON'un Sürmene ilçesinde minibüsüne binmek istediği sırada geri adım atan sürücü Veysel Değerli (45), dengesini kaybederek 4 metreden düştüğü beton zeminde ağır yaralandı. Talihsiz sürücünün düşme anı, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, dün öğlen saatlerinde Sürmene ilçesinde bir dinlenme tesisinin park alanında meydana geldi.Turizm firmasında şoför olarak çalışan Veysel Değerli, turistleri taşıdığı minibüsle tesiste mola verdi. Molanın ardından ziyaretçiler minibüse binerken, sürücü Değerli geri adımlar atarak aracına yöneldi. Bu sırada arkasında korkuluk bulunmayan 30 santimetrelik duvara takılarak dengesini kaybeden sürücü, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Değerl, Yoğun Bakım Servisinde tutuluyor.
Sürücü Veysel Değerli'nin düşme anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülere, Değerli geri adım attığı sırada tesis çalışanlarına el salldıktan sonra aniden boşluğa düştüğü görülüyor.

- Trabzon
Kaynak: DHA
Sürmene , Trabzon , Güncel

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