07.07.2019 03:26
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Geri dönüşüm alanında yangın

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İzmir'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Harmandalı mevkisinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.
Yangını görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin yanı sıra geri dönüşüm alanında çalışan işçiler de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Geri dönüşüm alanında yangın
Kaynak: AA
İtfaiye, Çiğli, İzmir, Güncel

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