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Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

14.11.2019 20:55 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:57
'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesinde bulunan geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevlere çevre ilçelerin de takviyesiyle 5'i tanker 15 araç ve 30 personelle müdahale eden ekipler, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Bu arada dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.
Küçük çapta patlamaların da meydana geldiği alandaki soğutma çalışması sürüyor.
Geri dönüşüm deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

İtfaiye, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA


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