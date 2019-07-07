07.07.2019 03:29
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Geri dönüşüm deposunda yangın
Kaynak: DHA
Güncel
Tuvaletini yapmak için seçtiği yer kabusu oldu!
Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınmasından sonra Ahmet Davutoğlu'ndan dikkat çeken hareket!
MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi
Melih Gökçek'ten CHP'li Gürsel Tekin'in jet ski paylaşımına tepki: Cahille cahil olmak çok ayıp
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Kendilerine polis süsü veren gaspçılar yakalandı
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