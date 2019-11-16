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Geri dönüşüm deposunda yangın

Sakarya'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

16.11.2019 21:42 | Son Güncelleme: 16.11.2019 21:44
'da bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Erenler ilçesindeki geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevlere 8 araç ve 25 personelle müdahale eden ekipler yangını kontrol altına aldı.
Soğutma çalışması devam ediyor.
Bu arada 14 Kasım'da geri dönüşüm deposunun başka bir bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen bir itfaiye eri ambulansta tedavi edilmişti.
Geri dönüşüm deposunda yangın

Sakarya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA


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