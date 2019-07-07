07.07.2019 07:51
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Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü

Geri dönüşüm deposundaki yangın 2 saatte söndürüldü

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Harmandalı Katı Atık Depolama Alanı yakınındaki bir geri dönüşüm deposunda, saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekiplere, depo çalışanları da destek verdi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- İzmir
Kaynak: DHA
Harmandalı, Çiğli, İzmir, Güncel

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