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Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 500 bin TL'lik hasar oluştu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan ve iki gün arayla yanan geri dönüşüm fabrikasında 500 bin TL'lik hasar oluştuğu belirtildi.

19.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:28Geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında 500 bin TL'lik hasar oluştu
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan ve iki gün arayla yanan geri dönüşüm fabrikasında 500 bin TL'lik hasar oluştuğu belirtildi.

Yangın, Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi bulunan geri dönüşüm fabrikasında meydana gelmişti. Geri dönüşüm tesisinde geçtiğimiz Kurban Bayramının ilk günü yangın çıkmıştı. Aynı adreste 14 Kasım Perşembe günü tekrar yangın çıkmış ve yaklaşık 1 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alınmıştı. Aynı dönüşüm tesisi 16 Kasım Cumartesi tekrar alevlere teslim olmuştu. Çıkan yangına Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri anında müdahale etmiş ve söndürmüştü. Yangın sonrası yapılan incelemeler neticesinde geri dönüşüm tesisindeki yangının sanayi atıklarının sıkışması nedeniyle parlaması ve tutuşması sonucunda başladığı öğrenilirken, çıkan yangında 500 bin TL'lik hasar oluştuğu belirtildi. - SAKARYA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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