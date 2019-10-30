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Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın Sivas'ta geri dönüşüm fabrikası çıkan yangın fabrikayı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı -Yangın esnasında fabrikada bulunan güvercinler itfaiye eri tarafından kurtarıldıSİVAS - Sivas'ta geri dönüşüm fabrikası çıkan yangın...

30.10.2019 20:45
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Sivas'ta geri dönüşüm fabrikası çıkan yangın fabrikayı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı
-Yangın esnasında fabrikada bulunan güvercinler itfaiye eri tarafından kurtarıldı
SİVAS - Sivas'ta geri dönüşüm fabrikası çıkan yangın fabrikayı sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre yangın, saat 18.45 sıralarında organize sanayi bölgesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıktı. Sebebi bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Fabrikanın alevlere teslim olduğunu görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine Sivas Belediyesine ait çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine gelerek yangına kısa sürede müdahale etti. Alevler fabrikayı sarmadan yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın esnasında fabrikada bulunan güvercinlerin itfaiye eri tarafından kurtarılması ise dikkat çekti. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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