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Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın Fabrika bahçesinde çıkan yangın, binalara sıçramadan son anda kontrol altına alınabildiKOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçe kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından...

09.11.2019 06:09 | Son Güncelleme: 09.11.2019 06:10
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın
Fabrika bahçesinde çıkan yangın, binalara sıçramadan son anda kontrol altına alınabildi
KOCAELİ - Kocaeli'nin ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının bahçe kısmında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından binalara sıçramadan söndürüldü.
Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi Uzay Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri alevlerin fabrika binalarına sıçramasını önlemek için çalışma başlattı.
Yapılan müdahale ile alevler son anda binalara sıçraması önlendi. Yaklaşık yarım saat süren müdahale ile alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, onlarca malzeme küle döndü. ekipleri, yanan malzemelerin tekrar alevlenmesini önlemek için soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Geri dönüşüm fabrikasında korkutan yangın

Kartepe, İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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