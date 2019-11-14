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Geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

SAKARYA'daki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

14.11.2019 17:43 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:43Geri dönüşüm fabrikasında yangın (1)

SAKARYA'daki geri dönüşüm fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadan alevler yükselirken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Erenler ilçesi Pekşenler mevkisinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında, akşam saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikayı saran alevleri görenler, itfaiyeye verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Fabrikadan yükselen siyah dumanlar, birçok noktadan görüldü.

İLK GÖRÜNTÜ GEÇİLDİEK GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SAKARYA,



İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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