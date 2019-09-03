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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.

03.09.2019 15:01 Geri dönüşüm fabrikasında yangın
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangında maddi zarar meydana geldi.
Ergene ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Fabrikada büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



Ergene, Güncel

Kaynak: DHA

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