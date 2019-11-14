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Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 2 buçuk saat sonra kontrol altında

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı.

14.11.2019 20:08 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:16Geri dönüşüm fabrikasındaki yangın 2 buçuk saat sonra kontrol altında
Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 buçuk saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangın esnasında dumandan etkilenen 1 itfaiye erine ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Erenler ilçesi Kozluk Mahallesi Kozluk Caddesi üzerindeki bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangının verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığına ait toplam 15 araç ve 30 personelin yaklaşık 2 buçuk saatlik müdahalesi sonucunda yangın kısmi şekilde kontrol altına alındı. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın esnasında müdahalede bulunan 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonucunda itfaiye eri görevine kaldığı yerden devam etti.

Yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - SAKARYA

İtfaiye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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